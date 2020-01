Die kfd-Lembeck fährt vom 5. bis zum 6. September nach Mainz zum ZDF-Fernsehgarten. Nach der Anreise am Samstag findet in Wiesbaden ein Stadtrundgang statt. Anschließend beziehen die Damen ihre Zimmer in einem Hotel in Wiesbaden, abends gibt es noch ein gemeinsames Abendessen.



Sonntags führt die Fahrt nach dem Frühstück nach Mainz und besuchenden ZDF-Fernsehgartens. Der Eintritt ist im Preis enthalten und beinhaltet sogenannte „Bummelkarten“, mit denen man auf dem Gelände kann kann und nichts verpasst.

Anschließend ist die Rückfahrt nach Hause geplant. Die Fahrt kostet 150 Euro im DZ, Einzelzimmer kosten 190 Euro.

Die Anmeldung ist am Samstag, 25. Januar, um 11 Uhr imPfarrheim Lembeck. Pro Mitglied sind max. vier Anmeldungen möglich.