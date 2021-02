Die Corona-Pandemie macht auch den Dorstener Karnevalisten einen dicken Strich durch die Rechnung. So fällt der Straßenkarneval in diesem Jahr aus - etwa der Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt und der Kinderumzug durch Holsterhausen. Gänzlich müssen die Dorstenerinnen und Dorstener aber nicht auf Karnevalsstimmung verzichten.

Die Abteilung Jugendförderung des Amts für Familie und Jugend der Stadt Dorsten lädt in Kooperation mit Dorsten-Online (Heimatmedien), der Verholt Eventtechnik sowie weiterer Dorstener Partner zu einer bunten Online-Veranstaltung speziell für Kinder ein. In diesem Jahr kommt der Dorstener Karneval also zu den jungen Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Gesungen und geschunkelt wird Corona konform vom Sofa aus vor dem Fernseher oder dem Laptop.

Beginn des „Kinderkarneval Dorsten“ ist am Sonntag (14. Februar 2021) um 13 Uhr. Neben einer Liveparty mit dem bekannten Dorstener DJ Peter Suttrop wird es auch eine Zauberschau mit „LIAR“ geben. Abrufbar ist der Stream auf: https://www.facebook.com/events/347705556339005.

„Auch wenn der Karneval zu Hause den Straßenkarneval nicht ersetzen kann, bin ich sicher, dass die Kinder am Sonntag sehr viel Spaß mit unserem Online-Format haben werden. Vielen Dank an unsere Partner, die sich viel Kreatives haben einfallen lassen“, sagt Eden Fähnrich, Leiterin der Abteilung Jugendförderung der Stadt Dorsten.

DJ Peter Suttrop, der für die passende Musik sorgen wird, verspricht Spannung, Spaß und beste Unterhaltung: „Ich freue mich sehr, dass ich den vielen kleinen und großen Jecken in unserer Stadt am Sonntag zumindest mit Abstand eine Freude machen kann. Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein. Dorsten Helau!“

Hinweis: Neben der Stadt Dorsten, Dorsten-Online (Heimatmedien) und der Verholt Eventtechnik unterstützen auch Edeka Honsel, die Kanzleigruppe Woltsche+Brieskorn+Partner, Markisen Stein, Dr. Schlotmann Kids Club und Lokallust den Kinderkarneval Dorsten.

Quelle: Stadt Dorsten