Nach einer leider langen coronabedingten Pause setzt der Kunst-Verein Virtuell-Visuell aus Dorsten sein Programm mit der diesjährigen Kunstroute fort. Sie wird an den Wochenenden 4./5.September und 11./12. September 2021 in Bottrop, Dorsten und Raesfeld stattfinden.

Ausstellungsorte in Dorsten sind der Park und die ehemalige Jugendverkehrsschule auf Maria Lindenhof sowie die Sparkasse Vest. Einzelne Ateliers sind nur an einem der beiden Wochenenden geöffnet.

Kohlebrocken

Der Kohlebrocken des Künstlerpaares Peter und Kirsten Kaiser, den der Verein anlässlich der Ruhrkulturtage 2010 angeschafft und einige Zeit im Kubus am Platz der Deutschen Einheit präsentiert hatte, hat nach langem Dornröschen-Schlaf einen neuen Platz gefunden. Er ziert nun den Vorplatz des Archivs der Tisa von der Schulenburg Stiftung in Hervest auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Fürst Leopold und erinnert so an die etwa hundertjährige Bergbauzeit in Dorsten. Weitere Informationen finden Interessierte im Dorsten Lexikon unter http://www.dorsten-lexikon.de/kohlebrocken-schwarzes-gold/.

Kooperation mit der Gesamtschule Wulfen



Seit 2020 kooperiert Virtuell-Visuell mit der Gesamtschule Wulfen. Das Projekt „Natur und Stadt“ mit der Kulturklasse vor den Sommerferien unter der Leitung von Sabine Bachem und Katrin Block wird mit einer Ausstellung in der Schule erfolgreich abgeschlossen werden, mussten weitere Projekte – z.B. Architektur und Geschichte – coronabedingt verschoben werden. Die Schülerinnen und Schüler werden markante Gebäude der Stadt (Rathaus, Maschinenhalle, Amtsgericht) erkunden, zeichnen und das historische Umfeld der Entstehungszeit erforschen.

Kooperation mit dem Bergbauverein



In diesem Jahr hat Virtuell-Visuell mit dem Bergbauverein einen Kooperationsvertrag geschlossen, der eine langjährige fruchtbare Zusammenarbeit auf eine formelle Basis stellt. "Leider werden wir voraussichtlich nur noch eine Ausstellung pro Jahr in der Maschinenhalle auf Fürst Leopold präsentieren können, da der Bergbauverein eine Ausstellung selbst organisieren möchte", heißt es im Newsletter des Vereins.

Bürgerbahnhof

Die Vorstandsmitglieder Doris Gerhard, Tanja Nowak und Claudia Schnitzler engagieren sich seit langem für den im Moment im Umbau befindlichen Bahnhof in Dorsten, der zu einem

Bürgertreffpunkt umgebaut wird. Voraussichtlich wird der Bahnhof 2022 eröffnet werden können. Doris Gerhard wird dazu eine Fotodokumentation erstellen.

Kulturprojekt Altstadt

Eine Gruppe engagierter Bürgerinnen und Bürger unter starker Beteiligung des Kunstvereins setzt sich dafür ein, ein leerstehendes Ladenlokal in einen Kultur- und Kunsttreffpunkt umzuwandeln. Wenn sich die Finanzierungsfrage positiv klären lässt, könnte das Projekt zum Jahreswechsel

starten. Sponsoren und Unterstützer werden noch gesucht und können sich z.B. bei uns melden.

Quelle: Virtuell-Visuell e.V.