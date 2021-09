Auf dem Hanserundgang gibt es am Samstag (25. September) wieder einen Einblick in die Mittelaltergeschichte Dorstens und die späteren Zeiten zu gewinnen. Beginn ist um 18 Uhr.

Es ist der letzte Rundgang zu diesem Thema in diesem Jahr. Begleiten Sie den Hansekaufmann mit seinen Anekdoten und Geschichten durch die Gassen der Altstadt.

Die Tour startet bei der Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20. Es sind noch Plätze frei. Die Anmeldung erfolgt telefonisch über die Rufnummer 02362 663066 oder per E-Mail an stadtinfo@dorsten.de. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 Euro pro Person.

Quelle: Stadt Dorsten