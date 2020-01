Das Westfälisches Landestheater Castrop-Rauxel gastiert am Dienstag, 25. Februar, um 16.00 Uhr in der Aula der St. Ursula Realschule am Nonnenkamp auf der Hardt. Im Gepäck haben die Schauspieler das Kinder-Theater "Löwenzahn und Seidenpfote" von Janosch.

Maus und Mauser wohnen in einer gemütlichen Kaffeekanne am Wiesenrand und haben alles, was das Herz begehrt. Das Einzige, was ihnen zu ihrem Glück noch fehlt, sind Kinder. Die Maus wünscht sich eine Tochter, die mit ihren weichen Seidenpfoten beim Nähen helfen kann. Der Mauser hätte gerne einen kräftigen und mutigen Sohn. Und dann eines Tages bekommen die Mäuse zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Den Jungen nennen sie Löwenzahn, damit er so stark wie ein Löwe wird und das Mädchen heißt Seidenpfote, weil sie zart und lieb sein soll. Doch dann kommt alles genau anders. Löwenzahn bleibt schmächtig, aber schlau und Seidenpfote wird stark und mutig. Doch die beiden sind ein tolles Team und gemeinsam entdecken sie die Welt.

Der Eintritt beträgt 5 Euro für Kinder und 6 Euro für Erwachsene. Tickets sind ab sofort unter 02362/66-4052 bei der VHS Dorsten, Raum 210, Im Werth 6, erhältlich. Außerdem bietet die Stadtagentur Dorsten, Recklinghäuser Straße 20, Tel.: 02362/308080 Tickets an.