Zu einem musikalischen Abend der besonderen Art lädt der Förderverein PRO GHW am Freitag, 25. September um 20:00 Uhr ins Gemeinschaftshaus Wulfen ein.

“Trotzkopfdumm” ist der Künstlername des Singer/Songwriters, Autoren und Fotografen Martin Gehrigk aus Haltern.

In dem Programm „Töne.Texte.Bilder“ präsentiert er zum ersten Mal eigene Songs, eigene Texte und eigene Fotos, mischt sie, kombiniert sie, stellt sie gegeneinander.

Martin Gehrigk hat ein bewegtes Musikerleben. Von einer klassischen Ausbildung am Klavier ausgehend, war er danach Liedermacher, Kirchenorganist und Barpianist. Er war Keyboarder in einer Rockband, Solo-Sänger in einer Bigband und der Bariton in dem Vocal-Jazz-Quartett „Four and More“.

Einem größeren Publikum wurde er bekannt durch seine Vertonungen von Gedichten großer Schriftsteller von Shakespeare über Goethe, Heine, Rilke, bis zu Robert Gernhardt. Besondere Beachtung fand sein Heine-Programm zum 150 Todestag von Heinrich Heine.

Das aktuelle Programm nun ist etwas ganz Neues. Es präsentiert Gehrigks eigene Songs, literarische Texte aus seinem Blog und eigene Fotos. Die Musik von Martin Gehrigk atmet sein ganzes musikalisches Erfahrungsspektrum. Man hört das alles und doch hört man vor allem: Gehrigk. Seine Musik ist unverwechselbar. Anspruchsvoll und zugleich leichtfüßig. Ebenso wie seine Texte. Die Fotos illustrieren oder irritieren oder öffnen auf andere Art Türen der Vorstellung.

Man darf sich auf einen abwechslungsreichen und berührenden Abend freuen.Natürlich findet die Veranstaltung unter Beachtung aller Hygienebestimmungen statt.

Karten zum VV Preis von 8 Euro gibt es im Gemeinschaftshaus Tel. 02369/93450. An der Abendkasse kosten die Karten 12 Euro.

Quelle: Förderverein Gemeinschaftshaus WulfenPRO GHW