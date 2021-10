Es ist Oktober, es dämmert früher und in der Altstadt von Dorsten gehen viele Lichter an. Beleuchtete Geschäfte, Straßenlaternen, das Alte Rathaus zu manchen Anlässen in buntem Glanz – eine tolle Atmosphäre für Stadtrundgänge. Pünktlich zu diesem herbstlichen Szenario starten wieder die traditionellen Stadtführungen mit den Nachtwächtern.

Begleiten Sie die Nachtwächter in ihrem historischen Kostüm durch die Gassen, die Mittelaltergeschichte von Dorsten wird in diesem Lichterrahmen besonders präsent. Aufgrund der noch andauernden Corona-Lage wird auch in diesem Winter auf den organisierten Umtrunk oder Nachtwächterschmaus im Alten Rathaus verzichtet. Die Rundgänge können individuell in einem der schönen Restaurants oder Bars auf dem Marktplatz ausklingen, die örtliche Gastronomie ist immer mit den aktuell umzusetzenden Hygieneregeln vertraut.

Die Nachtwächtertouren finden freitags, samstags oder sonntags statt. Startpunkt ist immer die Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20.

Die Termine

Freitag, 8. Oktober, 19.00 Uhr

Samstag, 23.Oktober, 18.00 Uhr

Freitag, 29. Oktober, 19.00 Uhr

Sonntag, 07. November, 18.30 Uhr (nach dem Lichterfest)

Samstag, 20. November, 18.00 Uhr

Freitag, 03. Dezember, 19.00 Uhr

Sonntag, 19. Dezember, 17.00 Uhr

Samstag, 08. Januar, 18.00 Uhr

Freitag, 21. Januar, 19.00 Uhr

Sonntag, 06. Februar, 17.00 Uhr

Samstag, 19. Februar, 18.00 Uhr

Freitag, 04. März, 19.00 Uhr

Sonntag, 20. März, 17.00 Uhr

Samstag, 26. März, 18.00 Uhr

Gesonderte Gruppentermine auf Anfrage.

Die Dauer der Veranstaltungen beträgt 90 Minuten. Es gelten die 3-G-Regeln. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 5 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 3 Euro. Anmeldungen und Zahlung bei der Stadtinfo Dorsten unter der Rufnummer Telefon 02362 663066 oder per E-Mail an stadtinfo@dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten