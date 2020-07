Die Stadtführungen sind seit drei Wochen unter den aktuellen Hygieneauflagen erfolgreich gestartet. Am kommenden Samstag (18. Juli) findet eine „Hanseführung“ speziell für Familien mit Kindern und Jugendlichen statt. Es sind noch wenige Plätze frei.

Jetzt hat die Stadtinfo auch Termine für die ersten Nachtwächterführungen im Herbst dieses Jahres festgelegt. Auch hier gilt: Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt und die Gäste müssen genügend Abstand zum Stadtführer und zu den anderen Besuchern einhalten. Die Rundgänge werden erst einmal ohne den Umtrunk im Alten Rathaus stattfinden, das Gebäude wird lediglich besucht. Alle Teilnehmer müssen ihre kompletten Kontaktdaten hinterlegen.

Start ist jeweils um 19 Uhr vor dem Büro der Stadtinfo.

Die Terminübersicht:

Freitag, 2. Oktober 2020

Mittwoch, 14. Oktober 2020

Freitag, 30. Oktober 2020

Mittwoch, 11. November 2020

Freitag, 27. November 2020

Mittwoch, 9. Dezember 2020

Freitag, 18. Dezember 2020

Die Teilnahmegebühr beträgt 5 Euro für Erwachsene, Kinder bis 16 Jahre zahlen 3 Euro. Informationen und Anmeldungen bei der Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20, telefonisch unter der Rufnummer 02362 308080 oder per E-Mail an stadtinfo@dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten