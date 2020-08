Am Sonntag, 16. August, um 16 Uhr öffnet der Förderverein Gnadenkirche Wulfen wieder seine Gartenpforte. Er lädt ein zu einer Lesung mit dem ehemaligen Pfarrer der Ev. Kirchengemeinde Hervest-Wulfen Günther Krüger.

Das Thema seines Buches „Wenn Werte Worte suchen“ fasst er selbst so zusammen: „Unfassbar, was alles für wert befunden wird, ein Wert zu sein. Unfassbar auch, wie mit Werten gewertet wird. Dieser Zustand drängt zur Klärung, was ein Wert ist und wofür er gut sein soll.“

Günther Krüger liest aus seinem neuen Werk und erzählt auch die Entstehungsgeschichte. Das Buch kann signiert und erworben werden. Der Förderverein serviert dazu Kaffee und Kuchen. Die Bewirtung erfolgt nur am Sitzplatz per Kellner. Die Zuschauerzahl auf 50 Personen begrenzt. Beim Ein- und Ausgang gilt Maskenpflicht und es wird eine Liste der Teilnehmer geführt. Ein Abstand von 150 cm ist einzuhalten. Der Eintritt ist frei - um eine Spende für den Erhalt der Gnadenkirche wird gebeten.