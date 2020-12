Auch in der VHS Dorsten geht ein Corona-geprägtes, ungewöhnliches Jahr zu Ende und die Planungen für das neue Frühjahrssemester sind abgeschlossen. Das Team der VHS hat sich viele Gedanken gemacht, wie und wann es nächstes Jahr mit dem frischen Frühjahrsprogramm an den Start gehen kann.

Kann die VHS planmäßig mit allen Kursen am 01. Februar starten? Das ist eine der Fragen, die sich VHS –Leiter Carsten Feldhoff mit seinem Team stellt. „Mit absoluter Sicherheit werden dies zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten können, da zurzeit alles von der Entwicklung der Pandemie abhängig ist. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen und haben ganz zuversichtlich ein breites und umfangreiches Angebot für unsere Teilnehmer geplant“, so Carsten Feldhoff. Die Hygieneregeln mit Abstand, kleineren Gruppen, geeigneten Räumen und weiteren Hygienemaßnahmen haben alle Mitarbeiter*innen der VHS fest im Blick. Die Kursdurchführungen werden sich nach dem Lockdown fortlaufend der sich wandelnden Pandemie-Entwicklung anpassen.

Zudem hat die VHS ihr Onlineangebot ausgebaut, so dass die Teilnehmer*innen auch bequem von zu Hause aus ihr „Workout“ oder „Englisch B1“ verbessern können.

Sollte der Semesterstart aufgrund einer Verlängerung des Lockdowns verschoben werden, so wird das Team der VHS flexibel reagieren und in der Presse oder über die Internetseite, ihren Newsletter oder per E-Mail informieren.

Diesmal bietet das Servicebüro der VHS einen besonderen Service an: „Falls wir die Programmhefte nicht wie gewohnt zeitgerecht an den öffentlichen Stellen auslegen können, werden wir unseren Teilnehmern kostenfrei unser neues Programmheft ab dem 15.01.2021 per Post zusenden“, so die Mitarbeiterinnen des Servicebüros. Wer das Angebot in Anspruch nehmen möchte, wird gebeten sich unter 0 23 62 / 66 4160 oder vhs-und-kultur@dorsten.de zu melden. Die Teilnehmer*innen können aber auch auf unserer Internetseite unter www.vhs-dorsten.de nach ihrem gewünschten Kurs stöbern und sich direkt anmelden.

Das Team der VHS rechnet mit allem – vor allem mit interessierten Kursteilnehmer*innen. Anmeldungen für das Frühjahrssemester nimmt das Servicebüro der VHS gerne ab dem 08. Januar 2021 entgegen. Bei Ausfällen oder Verschiebungen aufgrund der Pandemie entstehen den Kursteilnehmer*innen übrigens keine Kosten.

Alle Entwicklungen in der VHS erfahren die Teilnehmer*innen über die VHS-Internetseite https://www.vhs-dorsten.de

Quelle: VHS Dorsten