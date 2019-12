Die Chorgemeinschaft St. Agatha verlieh am zweiten Weihnachtstag mit der „Missa in G“ von Franz Schubert aus der Taufkapelle heraus dem Hochamt ein musikalisch festliches Gewand.

Kraftvoll im „Kyrie“, strahlend im „Gloria“, majestätisch im „Credo“, gemeinsam mit dem erstklassig besetzten Kammerorchester aus Mitgliedern der "Neuen Philharmonie Westfalen" setzte der Chor emotionale Glanzpunkte des Glaubens. Im „Sanctus-Benedictus“ bezauberten die Solisten Katharina Gerlings (Sopran), Youn Seong Shim (Tenor) und Gregor Dalal (Bass) in einem wunderbaren Terzett. Die warmen Melodienbögen des „Agnus Dei“, im Wechselgesang von Gerlings, Dalal und dem Chor, erfüllten die Herzen mit der nachdrücklichen Bitte um Frieden. Die musikalische Gesamtleitung lag bei Kantor Dr. Hans-Jakob Gerlings, der zwischenzeitlich weitere Lieder von Chor und Gemeinde von der großen Breil-Orgel auf der Empore begleitete. Aufrichtiger Applaus des Dankes am Ende der Messe von den Hunderten von Kirchgängern am Tag des Heiligen Stephanus.

Text und Bild: Barbara Seppi