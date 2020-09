Die Volkshochschule lädt am Dienstag, 6. Oktober um 18.00 Uhr alle interessierten Besucher, Kursteilnehmer und Dozenten zu einer unterhaltsamen Vollversammlung ein, die im Forum der VHS im Bildungszentrum Maria Lindenhof stattfindet. Den Besuchern wird ein kurzweiliger Einblick in die Arbeitsabschnitte und Projekte der VHS geboten und zukünftige Perspektiven der Einrichtung aufgezeigt.

In der anschließenden Fragerunde mit den Mitarbeitern der VHS sind Anregungen für die VHS-Arbeit willkommen. Anschließend steht an diesem Abend die Wahl von vier Vertretern aus dem Kreis der Kursteilnehmer sowie aus dem Kreis der Kursleiter für die VHS-Konferenz an. Sie bietet den Gewählten die Möglichkeit, direkt in Sachen VHS mitzureden.

Im Anschluss folgt der gesellige Teil des Abends: Hermann-Josef Bergmann berichtet in seiner Multivisionsshow über sein ungewöhnliches Fernwanderprojekt. Auf seiner abenteuerlichen Wanderung lernte er von Nord bis Süd die abwechslungsreiche und schöne Landschaft Deutschlands kennen. Die Bilder seiner 3.230 km langen Wanderstrecke von Sylt bis zum Watzmann zeigt er mit passender Musik unterlegt auf einer Großleinwand im Forum der VHS. Die Veranstaltung ist gebührenfrei.

Telefonische Anmeldungen und Auskünfte unter VHS-Tel. 0 23 62 / 66 41 61.