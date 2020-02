Zur Weiberfastnacht lachen, ganz ohne Schunkelzwang? Geht das? Das geht! Wie in den Vorjahren lädt die Öffentliche Bibliothek Rhade am Donnerstag, 20. Februar, zu einer höchst vergnüglichen Alternative zum närrischen Treiben ein.

Ab 19 Uhr werden dann Regina Schwan, Bertold Hanck und Klaus-D. Krause mit heiteren Texten die Lachmuskeln strapazieren. Und weil der Besucher-Andrang im letzten Jahr die Platz-Kapazität der Bücherei sprengte, findet die Veranstaltung diesmal im Carola-Martius-Haus statt.

Nach einem kurzen Rückblick, der zeigt, warum es schwierig ist, seinen gebrauchten Weihnachtsbaum umzutauschen, richtet das Trio bei dieser Lesung den Blick in die Zukunft. Und die Zuhörer bekommen lebenswichtige Informationen: Was sollte man in der Fastenzeit unbedingt vermeiden? Und warum ist es trotz moderner Medizin wichtig, den Aufschrei seiner Leber nicht zu missachten? Diese und andere Themen, wie eine praktische Orientierungshilfe für unübersichtliche Parkhäuser, erleichtern nicht nur den Alltag, sondern trainieren auch das Zwerchfell. Und das sogar zum Nulltarif: Der Eintritt ist frei.

Quelle: Klaus-Dieter Krause