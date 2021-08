Dorsten. Ab Montag, 6. September starten viele neue Kurse:

Gönnen Sie Ihrem Rückgrat mit „Rückenfitness“ etwas Gutes (Mo., 19.00 – bis 20.00 Uhr oder 20.00 – 21.00 Uhr, oder Di., 18:45 – 19.45 Uhr) oder auch Online: Mo., ab 27.9. von 17.30 – 19.00 Uhr. Mit „Pilates“ wählen sie ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung von Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskulatur (Di., 12.00 – 13.00 Uhr oder Mi., 20.15 – 21.15 Uhr). Kennenlernen können Sie diese Methode an drei Terminen ab Sa., 11.9., 09.30-11.00 Uhr.

„Fit und mobil - Gymnastik für Frauen Ü55“ wird Di., 19.00 – 20.00 Uhr angeboten, „Beckenbodengymnastik“ Mi., 17.30 – 18.30 Uhr und „Ausgleichsgymnastik“ Mo., 18.30 – 20.00 Uhr.

In den zertifizierten Präventionskursen „Progressive Muskelrelaxation“ (Fr., 19.00 – 20.15 Uhr) und „Autogenes Training“ (Fr., 20.30 – 21.45 Uhr) erlernen Sie Methoden der Entspannung – die Höhe der Kostenerstattung können Sie bei Ihrer teilnehmenden Krankenkasse erfahren.

Erleben Sie mit „Hatha-Yoga“ eine entspannungsbetonte, meditative Yoga-Arbeit, die eine langfristige körperlich-seelische Umstimmung ermöglicht (Mo., 20.00 – 21.30 Uhr oder Do., 08.30 – 10.00 Uhr) oder wählen Sie das dynamischere „Kundalini-Yoga“, welches neben meditativen auch insbesondere kräftigende und belebende Übungsreihen beinhaltet (Di., 20.00 – 21.30 Uhr). Bleiben Sie beweglich und gesund mit „Yoga 60+“ (Mi., 17.15 – 18-45 Uhr). Verbessern Sie durch „Tai Chi Chuan“ mittels langsamer, fließender Bewegungen im Stehen Ihre Ausdauer, Konzentration und erlangen dadurch Ausgeglichenheit (Di., 19.00 – 20.00 oder Fr., 10.30 – 11.30 Uhr).

Jetzt neu in der VHS: Verschiedene Ballett-Kurse, „Ballett zum Kennenlernen“ (drei Termine ab Sa., 11.9. um 11.15 – 12.45 Uhr), „Ballett für Kinder und Jugendliche“ (12 – 14 Jahre, Do., 16.30 – 17.45 Uhr) sowie zwei Ballett-Basiskurse für Erwachsene (Di., 17.00 – 18.30 Uhr und Mi., 18.45 – 20.00 Uhr).

Der Informationsabend für die Sportbootführescheine findet statt am Fr., 27.8. von 19.00 – 20.30 Uhr).