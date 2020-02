Dorsten. Der Sparkassen-Clubraum-Contest in Dorsten ist ein Mikrokosmos der Musikszene im Vest. Sparkasse Vest und Rock Forum Dorsten präsentieren ein neues Clubraum Konzert mit jungen, neuen Bands aus Dorsten und dem Umkreis.

Wenn Bonafide Heroes, The Productives, Das Niwo und El Mobileh sich am Samstagabend, 7. März (Einlass 19 Uhr) im Treffpunkt Altstadt (Fürst-Leopod-Allee 70) das Mikro in die Hand geben, ist es keine Phrasendrescherei, zu versprechen: Hier ist für jeden Musikfan was dabei.Wer wird in Dorsten Sparkassen Clubraumsieger? Vorbeikommen und Abstimmen!

- „The Productives“ ist eine sechsköpfige Rockband aus dem nördlichen Herzen des Ruhrgebiets. Seit ihrer Gründung im Jahr 2016 probt die Band in Marl. The Productives kombiniert klassische Rockelemente mit melodischen Klaviereinflüssen und kreieren dadurch einen eigenen Sound, der Ohrwürmer produziert.

- Die Band Bonafide Heroes, vorerst im April 2015 in Dorsten unter dem Namen Night Fall gegründet, spielt eine Mischung aus harten Rocksongs und ruhigeren Stücken. Die Band besteht aus fünf Mitgliedern: Benny (Gesang und Bass), Tim (Gesang), Jannis (Lead-Gitarre und Backgroundgesang) und Simon (Schlagzeug).Der erste Auftrit der Band fand im Oktober 2015 in Frankfurter TV statt.

- Das Niwo: Von wilden Kissenschlachten über mehlige Laubpiratenattacken bis hin zu einem gefühlvollen Poolnudelchaos! Hier bekommt jeder genau zwei doppelte Portionen von dem was er braucht! Der ganze Spaß paart sich auf jeden Fall ungehemmt mit deutschsprachigen Punkrock und Ska-Elementen, wagt aber auch mal einen Seitensprung zu Keyboard und Akkordeon. Also eine bunte Mischung aus ganz viel Spaß und gesunder Ernsthaftigkeit.Die Band gibt es seit 2010 und sie blicken zurück auf ca. 40 Konzerte vor allem im Raum NRW (Dritte Wahl, Pöbel und Gesocks, Das Pack, Montreal, Käptn Panda, Vertikal), eine EP (Zu schlecht für mehr) und zwei größtenteils selbstproduzierte Alben (Wie neu geboren;/ Kann man nicht erklären, muss man nackt hören), ein frisches drittes Album (Chaostheorie) sowie viele verschwitzte Nächte.

- El Mobileh: Nicht jede Band kann von sich behaupten, nach Abschluss der Schule noch immer gemeinsam zu musizieren. So aber El Mobileh - hervorgegangen aus einer Gruppe, die sich einmal wöchentlich in der Schule traf, um Krach zu machen, ist die Band heute, fünf Jahre später, in seinen wesentlichen Bestandteilen noch immer das, woraus sie entstanden sind. Dominik (Schlagzeug) und Tatjana (Gitarre) bilden den Kern, im Laufe der Schuljahre gesellten sich Hannah (Querflöte) und Nick (Gesang) hinzu. Seit 2015 komplettiert Nicholas am Bass die Band. Beim ersten großen Auftritt beim Local Hero Bandcontest im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 konnte El Mobileh gleich sowohl Publikum als auch Jury begeistern und räumte Preise ab. Es folgten Auftritte in ihrer Heimatstadt Gladbeck sowie zahlreichen umliegenden Städten. El Mobilehs Musik paart die klassischen Instrumente Gitarre, Schlagzeug und Bass mit einer Querflöte, sodass ein unverwechselbarer Sound und somit auch Reiz entsteht, sich diese Band nicht entgehen zu lassen. Resultierend aus den Erfolgen und dem steigenden Bekanntheitsgrad veröffentlichte El Mobileh 2014 das Debüt-Album "..., das Verrückte macht". 2015 performte die Band beim ausverkauften Deichbrand Festival in Cuxhaven.