Die evangelische Frauenhilfe – Bezirksverband Gladbeck, Bottrop, Dorsten und die KFD – Regionalteam Dorsten – laden zur Vorbereitung des Weltgebetstages – zur sogenannten Weltgebetstagswerkstatt – ein, am Montag, 13. Januar, 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr, in das Evangelische Gemeindehaus der Martin-Luther-Kirche in Holsterhausen, Martin-Luther-Straße 48, Dorsten-Holsterhausen. Die Weltgebetstagsordnung 2020 steht unter dem Thema „Steh auf und geh!“ und wurde von christlichen Frauen aus Simbabwe geschrieben. Die Teilnehmer wollen zusammenkommen, um dieses Thema zu erarbeiten.