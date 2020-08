Die Stadtinfo Dorsten lädt wieder zur beliebten Hansetour ein. Am 22. August (Samstag) berichtet Gästeführer Rolf Steinwede im Gewand eines Hansekaufmanns aus längst vergangenen Zeiten aus der Dorstener Stadtgeschichte.

Unter Einhaltung von ausreichend Abstand ist ein informativer Spaziergang durch die Innenstadt an der frischen Luft auch in Zeiten der Corona-Pandemie möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 beschränkt, es gibt noch wenige Restplätze. Los geht es um 17 Uhr vor dem Eingang der Stadtinfo. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro.

Anmeldungen bei der Stadtinfo Dorsten an der Recklinghäuser Straße 20, telefonisch unter der Rufnummer 02362 308080 oder per E-Mail an stadtinfo@dorsten.de.

Quelle: Stadt Dorsten