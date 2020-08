Dorsten. Wahrhaft „tierisch“ startet das Baumhaus ins zweite Halbjahr 2020: „Wo Schweine pfeifen, Ziegen moppern und Tauben an das Gute glauben“ erfahren die Zuhörer, die am Dienstag, 25. August, 19.30 Uhr, in den Stelzenbau am Rathaus klettern.

Warum wohl haben alle Tiere, die in diesem Buch mitwirken, eine Leseempfehlung abgegeben? Weil bewiesen wird, dass Ruhrgebietler zu Tieren genauso nett sind wie zu Menschen und dass beide unzertrennlich sind. Hier einige Beispiele: Lotte und Elke sind ein Traumpaar. Ice bringt Siggi bei, wie er seine Angst verliert. Pauli und Gerd leben in einer Männer-WG. Ulrike rettet Schalotte ihren Katzenpopo. Margrets beste Freundin ist eine Kröte. Michael wohnt in einem Schweinestall. Margits Taube wirkt besser als jedes Medikament. Julia lässt Schroeder nur Klartext sprechen. Ludgers Osterhase ist ein echter Philanthrop. Hubertus und Hüttenuhu Ferdi rezitieren Gottfried Benn. Peter besucht Agamemnon regelmäßig in seinem Hühnerharem. Und der Werner begrüßt den Hund von Baskerville an jedem Morgen um Punkt sieben. Erst Mitte August erscheint das tierische Ruhrpott-Buch. Zur Premierenlesung im Baumhaus bringt Verleger Boschmann einige „Beiträger“ mit, wie Klaus-Dieter Krause, Werner Bergmann, Hubertus Janssen u.a. Auch der Illustrator Benjamin Bäder hat sein Kommen signalisiert. Das Honorar spenden die Akteure einem guten Zweck – dem Dorstener Tierheim.

Info: Karte 5 Euro; Vorverkauf Stadtinfo, Recklinghäuser Str. 20,

online unter mail@cornelia-funke-baumhaus.de, per Telefon (+49 2362 9838902)

Coronaschutz-bedingt sind nur 30 TN zugelassen. Keine Abendkasse!