Anfang 2019 mussten sehr kurzfristig zehn wegen Krankheit abgängige Kastanien am Brunnenplatz in der Hervester Gartensiedlung gefällt werden. Die seinerzeit zugesagte Bürgerbeteiligung konnte leider zunächst aus personellen Gründen, im Frühjahr dann aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht durchgeführt werden. Diese wird nun vom 12. bis 16. Oktober nachgeholt.



Die Verwaltung hat vorab drei Baumarten ausgewählt, die grundsätzlich für die Bepflanzung des Brunnenplatzes geeignet sind, die mit den Gegebenheiten des Standortes zurechtkommen und auch den Veränderungen durch den Klimawandel gewachsen sind.

Favorit der Grünflächenabteilung der Stadt Dorsten ist dabei die „Brabanter Silberlinde“, die in Größe (ausgewachsen 20 bis 25 Meter) und Kronenform den früheren Kastanien am nächsten kommt, das ursprüngliche Ensemble also optisch am besten wieder herstellen würde. Das Lindenproblem mit dem klebrigen Honigtau gibt es bei dieser Linde übrigens nicht.In der Größe abgestuft, aber für den Standort ebenso geeignet sind außerdem die Gemeine Hopfenbuche (14 bis 16, maximal 20 Meter) sowie der Dreizahn-Ahorn (12 bis maximal 15 Meter).



In der Bürgerbeteiligung möchte die Grünflächenabteilung vor der endgültigen Entscheidung über die Baumart nun ein Stimmungsbild erheben, welche der drei Baumarten von den Bürgerinnen und Bürgern bevorzugt wird. Auf Nachfrage werden die drei Arten und ihre Eigenschaften gerne erläutert.

In der Woche vom 12. bis 16. Oktober steht Carsten Ascherfeld (Tel.: 02362 / 66 54 64 E-Mail carsten.ascherfeld@dorsten.de) im Rathaus zur Verfügung, die Bäume zu erläutern und nimmt Anmerkungen entgegen. Bitte vereinbaren Sie dafür einen Gesprächstermin.

An zwei Terminen ist die Grünflächenabteilung zudem im Kultur- und Begegnungszentrum direkt am Brunnenplatz ansprechbar:

Dienstag, 13. Oktober, 10 bis 12 Uhr

Donnerstag, 15. Oktober, 14 bis 16 Uhr

Die neuen Bäume sollen nach der Entscheidung noch in der Pflanzsaison 2020/2021 gepflanzt werden. Die Baumstandorte dafür wurden bereits vorbereitet.

Details zu den nach fachlicher Prüfung für den Brunnenplatz geeigneten Bäumen

Nr. 1: Tilia tomentosa ‚Brabant‘ (Brabanter Silberlinde)

Wuchshöhe: 20-25 m

Breite: 12-18 m

Habitus: breite kegelförmige dichte und regelmäßig aufgebaute Krone

Blatt: grün - graugrün, in der Herbstfärbung gelb

Blüte: gelb, duftend

Frucht: grün, grau, kugelig

Eigenschaften: keine Honigtauabsonderung, verträgt bepflasterte Standorte, trockenen Boden und Trockenheit,

wertvoll für Bienen, Schmetterlinge und Falter

Nr. 2: Ostrya carpinifolia (Gemeine Hopfenbuche)

Wuchshöhe: 14-16 (20) m

Breite: 8-12 m

Habitus: dichte Krone, breit eirund bis rund

Blatt: sattgrün glänzend, im Austrieb kupferrot, in der Herbstfärbung gelb

Blüte: gelbgrüne Kätzchen

Frucht: Nüsschen, in hopfenblütenähnlichen

ca. 6 cm langen Früchten

Eigenschaften:

verträgt trockenen Boden u. bepflasterte Standorte

verträgt Trockenheit

guter Windwiderstand

Nr. 3: Acer buergerianum (Dreizahn-Ahorn)

Wuchshöhe: 12 (15) m

Breite: 4-6 (8) m

Habitus: eiförmig bis breit eiförmig, halboffene Krone, locker verzweigte Äste

Blatt: sattgrün glänzend, im Austrieb kupferrot, in der Herbstfärbung rotorange

Blüte: cremefarben, in kleinen gestielten Dolden

Frucht: paarig geflügelt, hellgrün bis rötlich, 2,5 cm

Eigenschaften: verträgt Trockenheit und Hitze

verträgt bepflasterte Standorte u. trockenen Boden

verträgt Streusalz

Bienennährpflanze

