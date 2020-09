Rund 40 Beiträge wurden seit dem Start im Mai für den neuen Wettbewerb „Dorsten lebt Grün“ eingereicht. Am Samstagmittag, 26. September, fand die feierliche Preisverleihung im Rahmenprogramms des Apfelsafttages in der Scheune der Biologischen Station des Kreises Recklinghausen in Lembeck statt.

Dieser jährlich stattfindende Aktionstag ist ein Angebot der Biostation, Äpfel aus dem gesamten Stadtgebiet nach Lembeck zu bringen, um dort mit Hilfe einer mobilen Presse dann daraus frischen, naturbelassenen Apfelsaft herstellen zu lassen. Nach dem Einsendeschluss für den Wettbewerb „Dorsten lebt Grün“ Mitte August hat eine Jury, besetzt mit Vertretern der Biologischen Station, der Stadtverwaltung und aus der Bürgerschaft, die Sieger aus den drei Kategorien: Vorgartenflächen, Fassadenbegrünungen oder begrünte Balkone und Dachterrassen ermittelt.

Der Wettbewerb sollte Bewusstsein schaffen für das Themenfeld Grün im Eigenheim. Gärten und Vorgärten, Dachbegrünungen, selbst Balkonbepflanzungen sind ein großer und wichtiger Bestandteil des gesamtstädtischen Grüns. Der Wettbewerb weist dabei einerseits auf den Erhalt der biologischen Vielfalt hin, andererseits hebt er den Einfluss kleiner Flächen auf das vor Ort herrschende Mikroklima hervor, insbesondere in den heißen Sommermonaten. Auch das polarisierende Thema der immer häufiger anzutreffenden Schottervorgärten wurde dabei aufgegriffen. Bürgermeister Tobias Stockhoff übergab zusammen mit Sebastian Cornelius, dem Klimaschutzmanager der Stadt Dorsten die Preise an die Gewinner. Dies sind:

1. Platz (jeweils 100 Euro): zur Verfügung gestellt durch den vom „Verkehrsverein für Dorsten und Herrlichkeit e.V.“

1. Platz Vorgärten: Ursula u. Maria Helene Baackmann

1. Platz Fassaden: Elisabeth Vogt-Hense u. Klaus Hense

1. Platz Balkone & Dachterrassen: Antoinette Wagenknecht

2. Platz (jeweils 75,00 €) z.V. gestellt durch „Eckard Vornbrock Garten- und Landschaftsbau“

2. Platz Vorgärten: Christina Roemer

2. Platz Fassaden: Gabriele u. Johannes Hoppius

2. Platz Balkone & Dachterrassen: Christel u. Werner Schott



3. Platz (Sachpreise - Gutschein/Buch/Pflanze) z.V. gestellt durch "Atlantis (Stadt Dorsten), Buddes Hof, Brokemper

3. Platz Vorgärten: Christina Roemer

3. Platz Fassaden: Gabriele u. Johannes Hoppius

3. Platz Balkone & Dachterrassen: nicht vergeben

„Dorsten lebt Grün“ fand 2020 erstmalig statt. Das Format soll auch im Jahr 2021 fortgeführt werden und dort mit neuen Kategorien an den Start gehen, wo erneut zahlreiche ambitionierte Projekte von Dorstener Bürgerinnen und Bürgern erwartet werden. Die Fotos zu den Siegerbeiträgen sollen zeitnah über die Internetseite der Stadt Dorsten auf dorsten.de eingestellt werden.

Text und Fotos: Bludau