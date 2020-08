Ein ausgestopfter und präparierter Fuchs thront derzeit auf dem Dach der Gesamtschul-Turnhalle in Barkenberg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Witzbolde haben sich wohl schon vor einigen Wochen einen Scherz erlaubt und das ausgestopfte Präparat auf dem westlichen Dach Teil wind und wetterfest, mit Hilfe eines Kabelbinders, angebracht.

Wer genau hinschaut, erkannt das Tier auch vom Boden aus ganz gut. Gerüchteweise hätte es sich auch um einen Wolf handeln können. Dies bestätigte ein Jäger auf Nachfrage aber nicht, es ist eindeutig ein Fuchs. Natürlich hätte ein Wolf besser zum Thema des Ortes gepasst, denn Wulfen hat einen Wolf im Wappen und üblicher Weise trainiert und spielt hier in der Sporthalle der Wulfener Basketballverein.

Die Fans des BSV sprechen ja vom Wolfsgebiet und nennen sich selbst Wolfsrudel. Auf Nachfrage beim 1. Vorsitzenden des BSV Wulfen, Christoph Winck, findet er den Gedanken an einen Wolf auf dem Dach der Halle ganz amüsant. Er weist aber alle Vorwürfe zurück, dass der BSV selbst oder seine Fans hinter der Aktion stecken könnten. Wie und warum ausgerechnet ein Fuchs auf dem Dach sitzt und herunterschaut, konnte bisher nicht geklärt werden.

Auch ein Hausmeister der Gesamtschule konnte die Frage wie und warum nicht aufklären. Viele Spaziergänger und Sportler haben den Fuchs auch schon entdeckt und finden die Aktion ganz witzig. Zwischenzeitlich soll auch schon mal ein Fuchs seitlich an der recht hohen Wand der Halle, an einem Blitzableiter, angebracht gewesen sein. Dieses Exemplar ist aber aktuell nicht mehr zu sehen. Bei eBay sind solche präparierten Füchse schon für unter hundert Euro zu haben. Dies wird dem Unbekannten wohl die Sache wert sein, immerhin hat er für einiges an Gesprächsstoff gesorgt.

Text und Fotos: Bludau