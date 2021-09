Grünschnittannahme auf dem Rathausparkplatz Schermbeck am Freitag

Gemäß dem Abfallkalender für die Gemeinde Schermbeck findet am Samstag, 11. September 2021, zwischen 9.00 Uhr und 13.00 Uhr die Grünschnittannahme auf dem Rathausparkplatz statt. Mit Blick auf die Sperrung der Mittelstraße zwischen dem Rathaus (Weseler Straße 2) und der Erler Straße an diesem Wochenende werden die Anlieferer gebeten, die im Ortskern ausgeschilderte Umleitungsstrecke zu nutzen.

Aufgrund der Veranstaltungen im Ortskern sollte ggfls. auch eine weiträumigere Umfahrung (z.B. über die B58) gewählt werden.

Angeregt wird die alternative Nutzung der nachfolgenden Termine zur Grundschnittannahme (z.B. am 25. September auf dem Parkplatz Törkentreck in Gahlen oder am 9. Oktober auf dem Rathaus-parkplatz).

Quelle: Gemeinde Schermbeck

