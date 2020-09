Wer in der ersten Herbstferienwoche noch nichts vor hat und gerne Draußen unterwegs ist, ist beim Jugendhaus Rottmanns Hof in Barkenberg genau richtig.

In der Zeit vom 12. bis zum 16. Oktober jeweils in der Zeit von 10.00 Uhr bis 15. 00 Uhr wird ein einfaches Outdoor-Camp errichtet. Dort wird es viele Spiele geben, mit Naturmaterialien gewerkelt und gemeinsam der Wald erkundet. "Wer bereits einmal bei unseren naturpädagogischen Angeboten mitgemacht hat, weiß, wie abenteuerlich diese sein können", so Dipl. Sozialpädagogin Mourlin Diana Iwanek.

Willkommen sind alle naturliebende Kinder ab 8 Jahren, die kein Problem mit dem herbstlichen Wetter haben.

Die Plätze sind begrenzt. Die Kosten pro Kind liegen bei 25 Euro.Für Fragen und Anmeldungen steht Mourlin Iwanek im Ev. Kinder- und Jugendhaus Rottmannshof, Alter Garten 8, Tel.: 02369-24517 zur Verfügung. Weitere Angebote sind auf der Facebook-, sowie Instagram-Seite einzusehen.