Es soll nicht über den Regenwald diskutiert werden, sondern über die Situation und Chancen in Dorsten und im Stadtsfeld.

Nach drei Impulsreferaten von Georg Effing (Baumexperte aus Leidenschaft, Ruppertshofen), Martin Hollstegge ( Leiter Grünflächenamt) und Bürgermeister Tobias Stockhoff moderiert Michael Maiß die Podiumsdiskussion. Von der Ideenfabrik Stadtsfeld sitzen Gerd Jendrzey und Paul Schürmann mit auf dem Podium.

Es wird an diesem Abend auch der Wettbewerb „Insektenhotels für das Stadtsfeld“ vorgestellt. Hauptsponsor ist hier die Vereinte Volksbank.

Die Podiumsdiskussion findet am Donnerstag, 6. Februar, um 19.00 Uhr in der Familienbildungsstätte Dorsten-Marl an der Beethovenstraße 1 in der Feldmark statt.