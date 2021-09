Die VHS bietet in Kooperation mit dem Förster Bernhard von Blanckenburg in den Herbstferien ein Naturabenteuer für die ganze Familie an.

„Projekt Kuckuck“ heißt es am Mittwoch, 20. Oktober in der Zeit von 10.00 bis 12.15 Uhr.

Heute wird es immer schwieriger, Kinder von Smartphone, Konsole oder PC wegzuholen und eine attraktive Alternative draußen zu finden. Dazu bietet die Exkursion die besten Grundlagen.

Im gemeinsamen Spiel werden Kinder und Erwachsene den Lebensraum Wald mit allen Sinnen erfahren, interessante Beobachtungen machen und eine intensive Naturbegegnung erleben.

Angeleitet vom Förster und zertifizierten Waldpädagogen erlernen die Teilnehmer einfache Übungen und Spiele im Umgang mit der Natur, die sie später immer wieder mit ihren Kindern ohne Schwierigkeiten in praktisch jedem Wald durchführen können.

Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene 11 Euro, für Kinder 6 Euro.

Weitere Informationen und Anmeldung im VHS-Servicebüro unter: 0 23 62 / 66 41 60.

Anmeldungen sind auch per Email: vhs-und-kultur@dorsten.de oder über das Internet: www.vhsundkultur-dorsten.de möglich.