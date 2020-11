Unsere Erde verändert sich. Vor allem durch Klimabewegungen wie „Fridays for Future“ wurden uns in den letzten Jahren und Monaten der fortschreitende Klimawandel und die Forderung nach mehr Umweltschutz vor Augen geführt.

Bemerkenswert ist dabei insbesondere das Engagement der jüngeren Generationen im Bereich der Klimaschutzpolitik. Im November widmen wir uns den Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit in zwei Online-Veranstaltungen und geben Ihnen die Möglichkeit, sich in Vorträgen über aktuelle Entwicklungen zu informieren und an Diskussionen teilzunehmen.

Am 24.11.2020 von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr gibt Sebastian Metzgen, Betreiber von „Allerlei verpackungsfrei“ aus Oberhausen, einen Einblick in die Funktionsweise eines Unverpacktladens. Die Mission: Plastik und anderen Verpackungsmüll vermeiden und gleichzeitig nur so viel einkaufen, wie man wirklich benötigt.

Klimabewegungen und lokaler Klimaschutz sind Thema einer Veranstaltung am 26.11.2020. Svenja Bloom, Referentin des Eine Welt Netzes NRW, informiert basierend auf den Ergebnissen bisheriger Studien und Beobachtungen über die Erkenntnisse und Errungenschaften des jungen Klimaschutzengagements. Zudem stellt Sebastian Cornelius, Klimamanager der Stadt Dorsten, lokale Klimaschutzbemühungen vor. Im Anschluss an die Input-Vorträge stehen die Referent*innen für eine Diskussionsrunde zur Verfügung.

Beide Veranstaltungen finden über Zoom statt. Alle Teilnehmer*innen erhalten zeitnah vor der Veranstaltung eine Anleitung und die Zugangsdaten zur Nutzung dieses Online-Formats. Die Teilnahme kostet für Erwachsene 7,00 € und ist für Jugendliche gebührenfrei. Eine Voranmeldung ist erforderlich.

Quelle: VHS Dorsten