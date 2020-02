Der Dauerregen der letzten Tage hat die verschiedenen Bäche und vor allem auch die Lippe in Dorsten deutlich ansteigen lassen. Im Bereich der Dorstener Altstadt an der Borkener Straße hatte der Pegel am Dienstagvormittag einen Stand von 8,07 Meter erreicht und somit seinen Scheitelpunkt.

Die Mitarbeiter vom Lippeverband sind in Bereitschaft versetzt worden und kontrollieren die Deiche und Pumpwerke nun regelmäßig.

„In der Zeit von Samstag 19 Uhr bis Sonntag 19 Uhr hatte es im Lippe Gebiet durchschnittlich 30,4 Liter pro Quadratmeter geregnet. Dies war schon recht ordentlich und deshalb ist die Lippe auch in Folge dessen steil angestiegen.

Am Dienstagvormittag hatte sie ihren vorläufigen Höhepunkt“, erklärt Pressesprecher Lippe Verband und Emschergenossenschaft Ilias Abawi auf Nachfrage. Und weiter: „Auch für die kommenden Tage sehen wir keine Gefahr, dass es zu Überschwemmungen kommt. Für Dorsten ist die Auenlandschaft ganz wichtig, dass sich die Lippe, so wie jetzt auch mal ausdehnen kann.“

Text und Bilder: Bludau