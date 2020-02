Die heftigen Sturmböen am Sonntagabend rissen die weiße und großflächige Plane am Förderturm an der Fürst-Leopold-Allee los. Der Turm war für Renovierungsarbeiten komplett mit einer weißen Plane verhüllt worden.

Diese Plane hat jetzt große Löcher und hängt teilweise noch herab. Der Wind weht sie herum. Es drohen sich noch große Teile zu lösen. Aus diesem Grund wurden die Straßen in Windrichtung von der Polizei und Feuerwehr komplett gesperrt. Die Sperrung soll bis zum Montagmorgen andauern.

Auch am Hellweg Baumarkt an der Halterner Straße hat der Wind seine Spuren hinterlassen. Verkaufsständer für Bauzäune wurden umgeweht und ein mindestens eine Gartenhütte wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Text und Bilder: Bludau

