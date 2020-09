Am Montagabend entdeckten fassungslose Spaziergänger eine ganze Anhänger- oder Transporter-Ladung voller Unrat und Sperrmüll am Wegesrand in Wulfen.

Zwischen einem Waldgebiet und einem Maisfeld an der Straße Zum Ostendorfer Kamp fanden sie vom Bürostuhl über Elektrogeräte und Sachen wie Müllsäcke und Kartons bis hin zum gebrauchten Teppichboden. Der eigentliche, ursprüngliche Eigentümer hat sich dabei nur noch die Mühe gemacht am Wegesrand anzuhalten, um in einem unbeobachteten Moment seinen Dreck los zu werden und dann schnell wieder zu verschwinden. Vielleicht gab es ja doch einen Augenzeugen, der eventuell einen Hinweis auf den Verursacher geben kann. Zu hoffen wäre es, vielleicht bekommt der Umweltsünder dann doch noch seine Lektion aufgezeigt. Hinweise bitte per Mail an pressestelle@dorsten.de.

Text und Foto: Bludau