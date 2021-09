Am Donnerstag, 7. Oktober heißt es „Es röhrt wieder in der Üfter Mark!“. Mit einem Förster können Sie auf dieser Exkursion die Hirschbrunft live erleben und die Üfter Mark erkunden.

Die Veranstaltung findet in der Zeit von 17.30 bis 19.30 Uhr statt und kostet für Kinder 2 Euro, für Erwachsene 7 Euro.

Am Sonntag, 26. September geht es „ab in die Pilze“. Unter sachkundiger Leitung erfahren Sie bei dieser Pilzwanderung durch die Haard Wissenswertes aus den Themenkreisen „Ökologie, Speisepilze, Giftpilze“. Der Referent ist Pilzsachverständiger der DGfM (Deutsche Gesellschaft für Mykologie).

Die Wanderung wird im Zeitraum von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr durchgeführt; die Kosten betragen 17 Euro. Die Anreise erfolgt in PKW.

Information und Anmeldung im VHS-Servicebüro unter Tel.: 0 23 62 / 66 41 61, per Fax: 0 23 62 / 66 57 43, per Email: vhs-und-kultur@dorsten.de oder über das Internet: www.vhs-dorsten.de.

Quelle: VHS Dorsten