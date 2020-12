Dass in 2021 der traditionelle Neujahrsempfang der CDU Dorsten mit einigen hundert Gästen nicht stattfinden kann, gilt als sicher. Der CDU-Stadtverband und die CDU-Ratsfraktion Dorsten wollen auf den Neujahrsempfang dennoch nicht verzichten.

„Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir im neuen Jahr diese Traditionsveranstaltung fortsetzen können. Und das in einer Form, bei der wir Abstands- und Hygieneregeln sowie die Coronaschutzverordnung beachten“, so CDU-Stadtverbandsvorsitzender Ludger Föcker.

Beim letzten Stadtverbandsvorstand, der als Video-Konferenz durchgeführt wurde, wurde angeregt, den Neujahrsempfang digital per Livestream durchzuführen. „Wir haben diese Idee sofort aufgegriffen und uns in einer kleinen Projektgruppe unter der Leitung von Technikexperte David Klapheck abgestimmt“, so CDU-Fraktionschef und Miteinlader Bernd-Josef Schwane.

Und so werden die Dorstener Christdemokraten am Sonntag, 17. Januar 2021, um 11 Uhr, alle Parteimitglieder, Vertreterinnen und Vertreter der Dorstener Vereine, Institutionen und Unternehmen sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einem Livestream einladen. „Die Veranstaltung wird zeitlich kompakter sein als sonst“, verspricht Föcker und kündigt eine ca. 60 bis 75 minütige Veranstaltung an. Die Reden werden live aus dem Alten Rathaus übertragen. Nach der Eröffnung und einem Grußwort von Landrat Bodo Klimpel werde Bürgermeister Tobias Stockhoff einen kommunalpolitischen Ausblick auf das Jahr 2021 halten. Die Blasmusik St. Marien werde mit zwei Musikern für die passende musikalische Unterhaltung zwischen den Wortbeiträgen sorgen.

„Auf den Ehrenamtspreis der CDU-Ratsfraktion werden wir natürlich ebenfalls nicht verzichten“, kündigt der CDU-Fraktionsvorsitzende an, „Denn gerade in der Corona-Pandemie ist dieses Ehrenamt ganz besonders herausgefordert.“

Eine weitere Besonderheit sei für den Neujahrsempfang ebenfalls geplant, so CDU-Chef Ludger Föcker: „Die eingesparten Finanzmittel, beispielsweise für die Bewirtung, werden wir an Dorstener Vereine in Form von 20 Vereinsschecks mit je 100 Euro auslosen und ausschütten. Ein wichtiges Zeichen für uns, dass wir in diesen Wochen und Monaten neben den wirtschaftlichen Hilfen für Unternehmen nicht die vielen Vereine vergessen dürfen, die ebenfalls finanzielle Herausforderungen zu stemmen haben.“

Die Einladung zum Neujahrsempfang und die Anmeldung für die Auslosung der Vereinsschecks wird in den nächsten Wochen versandt werden. Darüber hinaus wird es eine Möglichkeit ab Anfang Januar geben, sich unter www.cdu-dorsten.de anzumelden.

Der Link für den Videostream auf Youtube und Facebook wird einige Tage vorher auf cdu-dorsten.de veröffentlich werden.

Quelle: CDU Dorsten