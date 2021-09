Auf gute Resonanz stieß am vergangenen Samstag die Verteilung des neuen Würfelspiels „Cruise Durch Unser Vest“ am zentralen Infostand der CDU auf dem Altstadtmarkt.

Ludger Samson, CDU-Ortsverbandsvorsitzender: „Das Ziel des Spieles ist, den Kreis und seine zehn Städte unterhaltsam kennen zu lernen. Man spielt mit unterschiedlich farbigen Chips, würfelt, rückt Feld für Feld vor und gelegentlich gibt es Überraschungen. Mehr wird nicht verraten. Ein Erlebnis für die ganze Familie!“

Eine auf Spiele spezialisierte Firma aus Marl hat das Giveaway zusammen mit einer Mitarbeiterin der CDU-Geschäftsstelle entwickelt. Hendrik Schulze-Oechtering, Ratsmitglied in der Altstadt: „Wir wünschen viel Vergnügen bei der Rundreise durch den Kreis. Gerne können Sie uns am übernächsten Samstag am Infostand aufsuchen und uns mitteilen, wie Ihnen das Spiel gefallen hat.“

Aus Kostengründen werden am kommenden Samstag, 18. September 2021, insgesamt 60 Spiele kostenlos verteilt.

Quelle: CDU Altstadt/Feldmark