Die Grünen in Dorsten haben nach dem Rückzug der SPD- Kandidatin Jennifer Schug dazu entschlossen, mit einem eigenen Kandidaten in die Bürgermeisterwahlam 13. September 2020 zu gehen.



Auf der Mitgliederversammlung am Samstag, 18. Juli, wählten die Mitglieder 13 Ja-Stimmen gegen eine Nein-Stimme den 31-jährigen Mauritz Hagemann zum Bürgermeisterkandidaten fürB90/Die Grünen.

"Mit Mauritz Hagemann ist es uns gelungen, eine echte und ernstzunehmende Alternative zu den bisherigen Kandidaten ins Rennen zu schicken. Seine berufliche Herkunft und sein langjähriges Engagement in verschiedenen Gremien sind die besten Voraussetzungen für dasAmt des Bürgermeisters unserer Stadt", so die Grünen in einer Mail an den Stadtspiegel. "Mit Mauritz Hagemann als unseren Bürgermeisterkandidaten, 22 besetzten Wahlkreisen und einer breit aufgestellten Reserveliste freuen wir uns nun auf den Wahlkampf."

Mauritz Hagemann

Mauritz Hagemann hat Rechtswissenschaften mit kommunalrechtlichem Schwerpunkt studiert und ist Richter am Sozialgericht in Dortmund. Seit 2009 ist er Mitglied bei Bündnis90/Die Grünen und wohnt seit 2018 in Dorsten. Seit 2019 vertritt er die Grüne Ratsfraktion als sachkundiger Bürger im Bauausschuss und im Sozialausschuss.

Quelle: Bündnis 90/Die Grünen OV Dorsten / Susanne Fraund und Claas Römer