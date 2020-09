Die Dorstener Altstadt erstrahlt nach Abschluss der Umgestaltungsarbeiten in neuem Glanz. Über 5 Mio. Euro hat die Stadt, unterstützt mit Fördermitteln von EU, Bund und Land NRW, in die Fußgängerzone investiert, deren Planung intensiv durch die Bürgerschaft begleitet wurde. Nun sind Verwaltung, Politik und Kaufmannschaft gespannt, wie die Bürgerinnen und Bürger die Attraktivität der Innenstadt bewerten. Gelegenheit zu einem deutschlandweiten Vergleich gibt eine empirische Erhebung durch das Institut für Handelsforschung (IFH).

Das IFH mit Sitz in Köln organisiert die Befragungen alle zwei Jahre in deutschen Innenstädten zu wechselnden Themen der Stadt- und Handelsentwicklung. Neben der Attraktivität der Innenstadt und ihrer Angebote, ist in diesem Jahr die „Customer Journey“ ein Schwerpunktthema der Befragung. Es geht also darum, wie die Innenstadt ins Bewusstsein ihrer Besucher gelangt und wie sich die Besucher über sie informieren.

Im Rahmen der Innenstadtentwicklung „Wir machen MITte“ nimmt auch die Stadt Dorsten in diesem Jahr an der Befragung teil. Dazu werden am Donnerstag den 24. und Samstag den 26. September Passanten in der Altstadt befragt. Die Interviews werden vom Dortmunder Stadtplanungsbüro STADTRAUMKONZEPT durchgeführt und durch das Citymanagement begleitet. Die Stadt Dorsten hofft auf eine rege Teilnahme an der Befragung. Die Ergebnisse sollen genutzt werden, gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren der Altstadt gezielt an ihrer Weiterentwicklung arbeiten zu können.

Die Befragungsergebnisse werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres im Umwelt- und Planungsausschuss präsentiert und anschließend über die Presse kommuniziert. Zum Ergebnisvergleich ist im Jahr 2022 geplant, wieder an der Innenstadtuntersuchung teilzunehmen.

Das Citymanagement im Stadtteilbüro ist für Fragen rund um die Befragung ansprechbar unter 02362 2140541.

„Wir machen MITte“ wird mit Mitteln der Europäischen Union, des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dorsten finanziert.

Quelle: Stadt Dorsten