Die Zahl der Briefwahlanträge für die Kommunalwahl am 13. September 2020 ist noch einmal deutlich angestiegen. Mit Stand 3. September 2020 (14 Uhr), knapp anderthalb Wochen vor der Wahl, sind beim Wahlamt der Stadt Dorsten im Rathaus schon 14 349 Anträge eingegangen. Somit haben bislang 23 Prozent aller Wahlberechtigten die Absicht, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Zum Vergleich: Bei der vergangenen Kommunalwahl im Jahr 2014 lag die Briefwahlbeteiligung insgesamt bei rund 12 Prozent (7 700 Stimmen).

In fünf Stimmbezirken liegt die Briefwahl-Beteiligung schon bei über 30 Prozent: 18.1 -Hardt- (31,76 Prozent), 20.2 -Feldmark- (31,02 Prozent), 4.1 -Lembeck-(30,91 Prozent), 17.1 -Hardt-(30,90 Prozent) und 22.2 -Feldmark-(30,84 Prozent).

Klaus Ihling, Sachgebietsleiter Zentrale Dienste, Statistik und Wahlen, führt die außergewöhnlich hohe Anzahl an Briefwahlanträgen in diesem Jahr auf die Corona-Pandemie zurück. „Wir haben im Vorfeld bereits damit gerechnet, dass viele Bürgerinnen und Bürger am 13. September vorsichtshalber auf den Gang ins Wahllokal verzichten und ihre Stimme per Briefwahl abgeben“, sagt er.

Seit dem 17. August haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, ihre Stimme für die diesjährige Kommunalwahl per Briefwahl abzugeben. Die Briefwahlunterlagen können auch online unter www.dorsten.de beantragt werden.

Ausgezählt werden die Briefwahlstimmen erst am 13. September nach 18 Uhr, wenn auch die 44 Wahllokale im Dorstener Stadtgebiet geschlossen sind.

Bei der Kommunalwahl werden neben dem Bürgermeister der Stadt Dorsten und dem Rat der Stadt Dorsten auch der Landrat/die Landrätin, der Kreistag des Kreises Recklinghausen und die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr gewählt. Insgesamt hat jeder der rund 62.400 Dorstener Wahlberechtigten also fünf Stimmen.

Quelle: Stadt Dorsten