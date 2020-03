Nicht jeder in Deutschland scheint begriffen zu haben, dass all diese Maßnahmen allein dazu dienen, unser kaputt gespartes Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen. Es geht auch um Verantwortung gegenüber denen, deren Sterberisiko um ein vielfaches höher liegt, als das Eigene. Die Maßnahmen dienen der Verringerung der Ausbreitung, damit wir nicht wie in anderen Ländern, Mangels Ausstattung und Personal, Menschen sterben lassen müssen. Werden sie sich ihrer Verantwortung in der Sache bewusst und ertragen diese für alle in unserem Land einschneidenden Veränderungen. Je disziplinierter wir uns Verhalten, je größer die Chance Menschenleben zu retten.

Bei all den Sorgen sollte man den Blick auf die politischen und wirtschaftlichen Folgen nicht aus den Augen verlieren, führten doch politische Entscheidungen und wirtschaftliche Interessen zu diesen Ausverkauf von Anstand und Moral. Jetzt wäre es an der Zeit denen mit anständigen Löhnen zu danken die die wirklichen Stützen unserer Gesellschaft bilden, all denen die in der jetzigen Lage dabei helfen, diesen Kampf nicht zu verlieren. Sicher freuen sie sich über den Dank und die Bekundungen von uns, wirklich helfen würde unsere Solidarität nur, wenn wir ihnen nach der Ausnahmesituation zu angemessenen Löhnen verhelfen. Zeit etwas zu ändern, Zeit etwas zu tun!

Bleiben sie gesund.