Am Montag, 27. Juli, wird ab 16.00 Uhr in der Dreifach-Sporthalle an der Gesamtschule Schermbeck eine Sondersitzung des Rates der Gemeinde Schermbeck stattfinden.

Auf der Tagesordnung des Rates wird die formelle Feststellung des Ergebnisses des Ratsbürgerentscheides stehen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass der Wahlausschuss am Dienstag, 4. August, ab 16.00 Uhr über die Zulassung der vorliegenden Wahlvorschläge für die Bürgermeister- und Ratswahlen im Rahmen der Kommunalwahlen am 13. September entscheiden wird. Die Sitzung des Wahlausschusses findet im Begegnungszentrum des Schermbecker Rathauses statt.

Quelle: Gemeinde Schermbeck