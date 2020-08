Beim „Kandidatengrillen“ kam die Frage auf, ob die Spitzenkandidaten die Errichtung eines Freibades in Dorsten unterstützen würden. "Ich habe bei dieser Gelegenheit darauf hingewiesen, dass es in den vergangenen Jahren mehrfach diesbezügliche Vorstöße gegeben habe, die aber alle gescheitert seien, und ein erneuter Versuch – schon allein aus finanziellen Gründen – unrealistisch sei", erklärt daraufhin Fraktionsvorsitzender Friedhelm Fragemann.

Im Übrigen sei der Außenbereich des Atlantis deutlich erweitert worden und das Atlantis-Team würde hervorragende Arbeit leisten. Man müsse sich jetzt darauf konzentrieren, das Atlantis weiter zu unterstützen, um eine dauerhafte Perspektive zu eröffnen. Jetzt sagt Fragemann: "Mit Bezug auf diesen letzten Aspekt möchte ich meine Äußerungen der vorvergangenen Woche mit einem neuen Vorschlag wie folgt modifizieren:Ich sehe eine Möglichkeit, in Kopplung mit dem Atlantis die gegenüberliegende Fläche des ehemaligen Sportparks Olymp als Freibad zu entwickeln. Die Kooperation sollte so ausgestaltet werden, dass beispielsweise mittels entsprechender Staffelung der Eintrittspreise bei bloßer Freibadbenutzung ein deutlich niedrigerer Eintrittspreis erhoben wird als bei einem Besuch im benachbarten Atlantis, wobei natürlich auch die Möglichkeit bestehen sollte, ein Gesamtpaket Freibad/Atlantis zu buchen. Diese Lösung würde vielen Besuchern, z.B. Familien und Jugendlichen, eine kostengünstige Variante der Badbenutzung bieten."

Bei der Realisierung eines solchen Projektes müsse zwar die Brüderstraße verlegt werden, was aber verkehrstechnisch und auch finanziell darstellbar wäre. Ein wesentlicher Vorteil wäre zudem, dass das bestehende Atlantis neue Möglichkeiten der Entwicklung bekommt, um dieses Bad auf lange Sicht zukunftsfest zu machen.

Quelle: SPD Dorsten