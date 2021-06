Die SPD Dorsten hat jetzt in einem Antrag an den Vorsitzenden des Bauausschusses angeregt, bei der Umsetzung der Neuplanung des Geländes am Schacht Wulfen und der in diesem Zusammenhang neu entstehenden verkehrlichen Erschließung die Benennung der Haupterschließungsstraße nach Johannes Rau vorzubereiten und dabei auch die Wulfen-Konferenz als Stadtteilkonferenz mit einzubeziehen. Das teilt jetzt Fraktionsvorsitzender Friedhelm Fragemann mit.

Die SPD begründet ihr Idee wie folgt: "Bei dem Zechengelände in Wulfen handelt es sich um einen durchaus prominenten städtebaulichen Standort, zumal dort mit Levis die Ansiedlung eines globalen Players gelungen ist. Da eine entsprechende Benennung im Bereich des Hervester Zechengeländes im Frühjahr 2013 im Bauausschuss gescheitert ist (bevorzugt wurde wohl aus historischen Gründen die Bezeichnung „Fürst-Leopold-Allee“ für die Haupterschließungsstraße) und eine Umbenennung vorhandener Straßen, u.a. aus Kostengründen, weiterhin nicht ins Auge gefasst werden sollte, wäre die Benennung der Haupterschließungsstraße am Schacht in Wulfen eine naheliegende Möglichkeit der Realisierung unseres Vorschlages. Dafür spricht auch die hohe Affinität des ehemaligen NRW-Ministerpräsidenten und späteren Bundespräsidenten zum Bergbau. Johannes Rau hat sich stets für die Belange der Beschäftigten im Bergbau und zuletzt – in der schwierigen Phase des Strukturwandels - für ein sozialverträgliches Auslaufen des Bergbaus eingesetzt."

Quelle: SPD Dorsten