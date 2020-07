Die IGBCE Dorsten-Holsterhausen lädt zur Mitgliederversammlung am Samstag, 15. August, um 17 Uhr in die Gaststätte ,,Zum DEeutschen Eck" an der Hauptstraße 38 in Holsterhausen ein.

Die Veranstalter bitten um eine telefonische Anmeldung unter 02362/126321 oder per Mail an dieter.boettger@igbce-dorsten-holsterhausen.de, da die Teilnehmerbegrenzung wegen der Corona-Vorschrift eingehalten werden muss.

Quelle: IGBCE Holsterhausen