In Zeiten der Corona-Pandemie finden Stadtteilkonferenzen derzeit nur einschränkt statt. Damit sind auch die persönlichen Abstimmungen über Anträge für das Bürgerbudget erheblich erschwert. Zu einem Einzelfall in Wulfen gibt es deshalb nun eine Online-Abstimmung. Dabei geht es um die finanzielle Förderung für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Gnadenkirche in Alt-Wulfen.

Teilnahmeberechtigt sind alle Bewohner und Bewohnerinnen der Ortsteile Wulfen und Barkenberg mit Vollendung des 16. Lebensjahres und Akteure, die im Stadtteil tätig sind.

Das Sprechergremium der Wulfen-Konferenz hat per E-Mail an alle bisher vorliegenden Adressen eine Beschreibung des Projekts und eine Einladung zur Teilnahme an der Abstimmung verschickt.

Die Stadtteilbewohner, die bisher nicht im Verteiler der Wulfen-Konferenz vermerkt sind, werden gebeten, ihren Wunsch zur Teilnahme an der Abstimmung per E-Mail anzumelden an die Adresse wuko1997@t-online.de. Sie erhalten dann ebenfalls die erforderliche Einladung. Voraussetzung, um an der Abstimmung teilzunehmen, ist lediglich ein Zugang zum Internet.

Bürgerinnen und Bürger, die über keinen Internet-Zugang verfügen und trotzdem an der Abstimmung teilnehmen möchten, können sich telefonisch an das Büro für Bürgerengagement, Ehrenamt und Sport der Stadt Dorsten unter der Rufnummer 02362 / 66 33 34 wenden.

Quell: Stadt Dorsten