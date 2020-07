17 Absolventen der Schulabschlusslehrgänge der Volkshochschule haben am 24. Juni ihre staatlichen Abschlusszeugnisse über den Erwerb des Hauptschulabschlusses und des mittleren Schulabschlusses erhalten.

Das Semester war auf Grund der aktuellen Situation für alle Beteiligten eine Herausforderung, die die Absolventen erfolgreich gemeistert haben. Sie dürfen sich nun über ihre Abschlusszeugnisse mit teils hervorragenden Noten freuen.

Die ehemaligen Teilnehmeren haben ein bzw. zwei Jahre lang die Abendlehrgänge der VHS besucht, in diesem Frühjahr auch im Homeschooling weitergelernt und letztendlich alle Hürden bis zum staatlichen Schulabschluss überwunden.

Sie sind nun ein Teil der über 700 Absolventen, die an der VHS Dorsten in den vergangenen Jahren ihren Schulabschluss nachträglich erworben haben und damit ihre Chancen für die Weiterbildung oder den Berufseinstieg entscheidend verbessert haben. Viele von ihnen haben bereits eine genaue Vorstellung davon, wie es nach dem Abschluss weitergeht und starten noch in diesem Jahr in Beruf, Ausbildung oder die Vorbereitung auf das Abitur.

Der Unterricht in den Schulabschlusslehrgängen beginnt nach den Sommerferien wieder am 17.08.2020. Noch sind einige Plätze frei und Anmeldungen möglich. Interessierte sollten sich umgehend an die VHS wenden. Auskünfte unter der Telefonnummer 02362/66-4162.

Quelle: VHS Dorsten