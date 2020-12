Auch für das bald beginnende Jahr 2021 gibt der Entsorgungsbetrieb Stadt Dorsten (EBD) wieder den bei vielen beliebten Abfallkalender heraus.

"Die Abfallentsorgung ist im Laufe der Jahre nicht einfacher geworden und manchmal sogar mit manchem Risiko verbunden. Man denke nur an die Brände, die in der letzten Zeit durch beschädigte Lithiumakkus verursacht wurden", erklärt Ursula Eickmeier (EBD), die maßgeblich für die Umsetzung des Abfallkalenders verantwortlich ist.

Daher widmet sich der Abfallkalender 2021 dem Thema Risiken bei der Abfallentsorgung. Es geht um Sicherheit auf dem Wertstoffhof, Arbeitsschutzkleidung, überfüllte Mülltonnen und illegale Abfallentsorgung. Aber es werden auch neue Techniken vorgestellt, wie der Abbiegeassistent in den Fahrzeugen des Entsorgungsbetriebes der Stadt Dorsten. Diese Technik soll die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen. Denn von den Risiken sind Bürger und Mitarbeiter gleichermaßen betroffen.

Durchaus ernste Themen, die die kommunalen Abfallexperten der Stadt allen Dorstener Haushalten mit Humor näher bringen wollen. Daher werden die Themen in diesem Jahr erstmals in Comicbildern dargestellt, die zum Schmunzeln anregen sollen.

Wie immer werden im Kalender auch die Termine für die Weihnachtsbaumabfuhr, die Papierabfuhr und die Schadstoffsammlung genannt. Und auch die Verschiebung der Abfuhrtermine wegen der Feiertage 2021 wird aufgelistet.

Der Abfallkalender 2021 wird am Mittwoch, 9. Dezember 2020, mit dem Stadtspiegel Dorsten an nahezu alle Haushalte verteilt. In den Außenbezirken erfolgt die Verteilung durch den Entsorgungsbetrieb. Sollten vereinzelte Haushalte keinen Kalender erhalten, können sich diese ab 9. Dezember auch ein Exemplar auf dem Wertstoffhof (An der Wienbecke 15), in der Stadtinfo Dorsten (Recklinghäuser Straße 29) und im Bürgerbüro des Rathauses an der Halterner Straße erhalten.