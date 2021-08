Alles Neue fordert das Gehirn!

Dorsten. Neuer Kurs „Ganzheitliches Gedächtnistraining für Menschen mit Demenz im Frühstadium“ ab Donnerstag, 09.09.2021 von 10:00 bis 11:30 Uhr jeweils acht Treffen.

Die Alzheimer Gesellschaft Vest Recklinghausen e.V. bietet in Kooperation mit dem Caritasverband Dorsten das ganzheitliche Gedächtnistraining für Menschen mit Demenz im Frühstadium an. Was sich ernst anhört, ist alles andere als das. Es geht in den Trainingsstunden darum, dass das Gehirn in Bewegung bleibt und gefordert wird. Die Durchblutung und der Stoffwechsel des Gehirns soll angeregt werden, welches zur Steigerung der Gedächtnisleistungen führt. Aber auch Spaß, Lebendfreude und Geselligkeit kommen nicht zu kurz. Gelacht wird spätestens, wenn Bewegungselemente aus der EDU – Kinästhetik durchgeführt werden. Hier werden die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander vernetzt. Das Trainingsziel ist es verschiedene Hirnleistungen zu trainieren, z.B. die Konzentration, die Kreativität, die Merkfähigkeit, die Wortfindung und das logische Denken. Die Kosten für den Kurs betragen 80,- Euro. Der Betrag wird unter bestimmten Voraussetzungen von der Pflegkasse erstattet. Dazu erteilen wir gerne Auskunft. Der Kurs findet in den Räumen des Caritasverbandes statt. Anmeldung und Auskunft bei Mechthild Enstrup-Schlimbach, Ambulante Seniorendienste, Psychosoziale Beratung und Begleitung, Caritasverband für das Dekanat Dorsten e. V. Telefon 02362 918724 Email: M.Enstrup-Schlimbach@caritas-dorsten.de