Geschäftseröffnung-in Dorsten, der Weg dorthin lohnt sich.

„Alles paletti“



bietet den Kunden auf Paletten Nützliches für Haushalt und Heimarbeit an.

*„Alles paletti“ schließt Lücke nach Leerstand an Halterner Straße

Vier Jahre hat das Ladenlokal im Neubau von Mustafa Coban an der Halterner Straße 100 leer gestanden.

Jetzt ist der erst 22-jährige Ismet Kaynak mit seinem „Alles paletti“ eingezogen - und bietet den Kunden auf Paletten Nützliches für Haushalt und Heimarbeit an.

Foto: Ismet Kaynak hat den vierjährigen Leerstand an der Halterner Straße 100 mit seinem Geschäft „Alles paletti" beendet.

*Quelle: DZ+ Foto von Claudia Engel

https://www.dorstenerzeitung.de/dorsten/geschaeftseroeffnung-alles-paletti-schliesst-luecke-an-halterner-strasse-plus-1541344.html