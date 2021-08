Dorsten. Nach dem Schulgesetz NRW werden am 1. August 2022 alle Kinder schulpflichtig, die in der Zeit vom 1. Oktober 2015 bis einschließlich 30. September 2016 geboren wurden.

Die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten dieser Kinder erhalten Anfang September 2021 eine schriftliche Mitteilung des Amtes für Schule und Weiterbildung der Stadt Dorsten, aus der hervorgeht, dass ihr Kind schulpflichtig wird und in welchen Grundschulen es angemeldet werden kann. Die Anmeldung muss bis spätestens 15. November 2021 an der gewählten Grundschule erfolgen. Die Kinder, die nach dem genannten Zeitraum geboren wurden, können auf Antrag der Eltern bzw. Erziehungsberechtigten vorzeitig eingeschult werden – wenn sie schulfähig sind. Der Antrag ist bei der zuständigen Grundschule zu stellen. Über die Aufnahme des Kindes entscheidet die Schulleitung. In Dorsten kann das Kind – nach telefonischer Terminvereinbarung – an folgenden Grundschulen angemeldet werden:

1. Agathaschule, katholische Bekenntnisgrundschule mit Teilstandort Altendorf-Ulfkotte, Nonnenkamp 22, Hardt, 02362/22826

2. Albert-Schweitzer-Schule, Gemeinschaftsgrundschule, Glück-Auf-Straße 267, Hervest, 02362/71083

3. Antoniusschule, Gemeinschaftsgrundschule Heroldstraße 1, Holsterhausen, 02362/62355

4. Augustaschule, Gemeinschaftsgrundschule Halterner Straße 62, Hervest, 02362/71769

4. Bonifatiusschule, Gemeinschaftsgrundschule

Pliesterbecker Straße 76, Holsterhausen, 02362/61254

5. Don-Bosco-Schule, katholische Bekenntnisgrundschule Weißdornweg 5, Lembeck, 02369/77033

7. Grüne Schule an der Talaue, Gemeinschaftsgrundschule Talaue 67, Wulfen, 02369/22219

8. Pestalozzischule, Gemeinschaftsgrundschule Storchsbaumstraße 65, Hardt, 02362/25038

9. Urbanusschule, katholische Bekenntnisgrundschule Erler Straße 41, Rhade, 02866/224

10. Wilhelm-Lehmbruck-Schule, Gemeinschaftsgrundschule mit kath. Teilstandort Deuten

Gahlener Straße 284, Östrich, 02362/3520

11. Wittenbrinkschule, katholische Bekenntnisgrundschule Großer Ring 73, Wulfen, 02369/8456

12. Maria-Montessori-Schule, private Grundschule Kleiner Ring 2, Wulfen, 02369/2022870

Durch die Auflösung der Grundschulbezirke steht allen Erziehungsberechtigten die Wahl der jeweiligen Schule und Schulart frei. Soweit an einer Schule mehr Anmeldungen eingehen als Plätze vorhanden sind, hat jedes Kind einen gesetzlichen Anspruch auf Besuch der wohnortnächsten Grundschule im Rahmen der festgelegten Aufnahmekapazität. Sämtliche Anmeldeformalitäten werden in der Grundschule erledigt. Für Auskünfte stehen die Schulleitungen der genannten Grundschulen zur Verfügung oder die Schulverwaltung der Stadt Dorsten 02362/66-3884 oder 02362/66-5740, E-Mail: martina.hefner@dorsten.de