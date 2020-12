Da alle Kirchen auf Grund der Corona-Beschränkungen derzeit nur begrenzte Plätze haben, ist für die Gottesdienste zu Weihnachten eine Anmeldung nötig.

Telefonische Anmeldungen werden am Montag, 14.12.2020 und am Dienstag, 15.12.2020 von 9.00 Uhr bis 11.30 Uhr entgegengenommen. Jeder kann nur Personen aus dem eigenen Haushalt oder der eigenen Familie anmelden.

Gläubige wenden sich für die Gottesdienste in St. Antonius an das PfarrbüroSt. Antonius, Tel.: 02362/62425 und für die Gottesdienste in St. Bonifatius an das Pfarrbüro St. Bonifatius, Tel.: 02362/677110. Die Gottesdienste und weitere Information stehen auf der Homepage st-antonius-bonifatius-dorsten.de oder im Pfarrbrief, der an alle Haushalte verteilt worden ist.

Quelle: St. Antonius und Bonifatius