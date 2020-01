Vom 3. bis 5. Februar 2020, also von Montag bis einschließlich Mittwoch, täglich jeweils von 9.00 Uhr bis 18 Uhr, können Schüler für den neuen 5. Jahrgang der Gesamtschule Wulfen, Wulfener Markt 2, angemeldet werden.

Bei der Anmeldung an der GSW müssen unbedingt das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde, alle Zeugnisse (Jahrgänge 1-4) im Original und in Kopie und das Original sowie die Kopie der Geburtsurkunde und die Empfehlung der Grundschule mitgebracht werden. Ganz wichtig ist auch der Impfnachweis, ebenso die Anmeldungsnachweise der Grundschulen. Das betrifft die Grundschulen in Dorsten, Haltern, Reken und Erle, die anschließend gesammelt an die Grundschulen zurückgesandt werden. Für das neue Zahlungs- und Überweisungsverfahren „SEPA“ ist die genaue Bankver­bindung erforderlich. Weitere notwendige Unterlagen sind beispielweise AOSF-Dokumente. Nach der Sichtung der Unterlagen führen Lehrer ein persönliches Gespräch mit den Eltern und ihren Kindern, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. In der Folgewoche ergehen die Bescheide über die Aufnahme an der Gesamtschule Wulfen. Um die Wartezeiten zu verkürzen, wird empfohlen, die kompletten Anmeldeformulare im Voraus auszufüllen. (Download auf gs-wulfen.de/anmeldung).

Quelle: GSW