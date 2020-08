Die Gemeinde Schermbeck freut sich über drei junge Leute, die zum 1. August 2020 eine Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung und am Bauhof beginnen.

Am Montag, 3. August 2020, begrüßte zunächst Gerd Abelt als Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters zusammen mit Theresia Meyer als Fachbereichsleiterin Zentrale Dienste die neuen Auszubildenden. Jetzt wünschte auch Bürgermeister Mike Rexforth den Nachwuchskräften einen guten Start in das Berufsleben und einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf.

Am ersten Arbeitstag erfolgte eine Führung durch das Rathaus und das Kennenlernen der neuen Arbeitsplätze. Hannah Celine Schulz wird ihren ersten praktischen Ausbildungsabschnitt als Verwaltungsfachangestellte im Personalamt absolvieren und zeitweise bei den Kommunalwahlen aushelfen. Enrico Kay Hollwig und Timo Strenger beginnen eine Ausbildung als Straßenwärter am Bauhof. In den ersten Tagen haben sie bereits Sträucher beschnitten und witterungsbedingt die Pflanzen und Bäume im Gemeindegebiet bewässert.

Zudem wird zum 1. September 2020 Marvin Drühl in das Beamtenverhältnis berufen und als Gemeindeinspektoranwärter ein duales Studium im Bereich Verwaltungsinformatik absolvieren.

Quelle: Gemeinde Schermbeck