Am Montag (20.7.) gibt es durch die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Hamm in der Anschlussstelle Dorsten-Ost eine Ausfahrtssperrung in Fahrtrichtung Marl.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 15 Uhr werden Schutzplanken repariert. Eine Umleitung wird einrichtet. Rettungsfahrzeuge im Einsatz können passieren.

Quelle: straßen.nrw